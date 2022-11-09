Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen adresten yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
20 – 40 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Düzağaç beldesinde ikamet etmek
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az ortaokul mezunu olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Adli sicil belgesi
Diploma fotokopisi
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