Afyonkarahisar Evciler SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Evciler SYDV, geçici olarak hasta ve yaşlı bakım elemanı olan 3 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Evciler’de ikamet etmek

Adli sicil kaydı bulunmamak

22 – 55 yaş aralığında olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma fotokopisi

Kimlik fotokopisi

2 adet fotoğraf

Aile nüfus kaydı

Adli sicil kaydı

İkametgah