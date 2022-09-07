Afyonkarahisar Evciler SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Evciler SYDV, geçici olarak hasta ve yaşlı bakım elemanı olan 3 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Evciler’de ikamet etmek
Adli sicil kaydı bulunmamak
22 – 55 yaş aralığında olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma fotokopisi
Kimlik fotokopisi
2 adet fotoğraf
Aile nüfus kaydı
Adli sicil kaydı
İkametgah
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