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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Karıştı. İYİ Parti’den sert tepki geldi

Afyonkarahisar İl Özel idaresi Genel sekreterinin İl Genel Meclis Başkanının ve İl Genel Meclisinin bilgisi ve onayı olmadan bir ilçeye AKP İl Başkanının bilgisiyle para aktarıldığını açıklaması mecliste infiale neden oldu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 20:55
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Karıştı. İYİ Parti’den sert tepki geldi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Karıştı. İYİ Parti’den sert tepki geldi
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Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ Afyonkarahisar

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısında bir skandal ortaya çıktı. 

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının ilk oturumunda Genel Sekreter Murat Toy’un Meclis üyelerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplarla tansiyon yükseldi. Toy’un “Ben yaptım oldu” şeklindeki tavırlarına meclis üyeleri tepki gösterdi. Bu konu hakkında fazla konuşmak istemediğini belirten Toy, “Bu konuda İl Genel Meclisi Başkanımız Burhanettin Bey’i ben bilgilendireceğim. O da meclisi bilgilendirir. Şimdilik bu kadar” dedi

İYİ Partili Meclis üyesi Alper Yağcı’da söz alarak, “İl başkanının haberi var sözüne çok üzüldüm” dedi ve şunları söyledi: “Genel sekreter “İl başkanımla görüştüm” diyor. Buranın il başkanı yok. Buranın 50 il genel meclis üyesi var. 50’miz de Afyonkarahisar’a hizmet için çalışıyoruz. Burada genel sekreterimiz şunu ortaya koymuştur. “Ben il başkanıyla görüşürüm istediğim yere istediğim yatırımı yapar harcarım” dedi

 Ortamın gerilmesi ve bazı meclis üyelerinin salonu terk etmesi sonrası İGM Başkanı Burhanettin Çoban oturumu kapattı.

DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALIYORLAR

İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu yaşanan gelişmeler sonrası basın açıklaması ile tepki gösterdi.

İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, İl Genel Meclisi’nin hiçe sayılarak AKP İl Başkanı’nın insiyatifi ile bir ilçeye 5 Milyon TL aktarılmasına ve ortaya çıkan bu durumun meclis toplantısında açıklanamamasına tepki gösterdi. “Demokrasiyi ayaklar altına alıyorlar” diyen Mısırlıoğlu, AKP İl Başkanı’nın meclis adına karar veremeyeceğini belirtti.

İl Genel Meclisi toplantısı sırasında gerginliğe yol açan 5 Milyon TL’lik bütçenin mecliste görüşülmeden bir ilçeye aktarılması, İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu’nun da tepkisini çekti. İİ Özel idaresi Genel Sekreteri Murat Toy’un lakayt tavırlarla konuyu açıklamaktan kaçtığını belirten Mısırlıoğlu, demokrasinin ayaklar altına alındığını ve meclisin itibarsızlaştırıldığını söyledi.

Genel Sekreter Toy’un AKP İl Başkanı’nın arkasına sığındığını söyleyen Mısırlıoğlu şöyle konuştu: “İl Genel Meclisi AKP’liler tarafından el birliği ile itibarsızlaştırılmıştır. İl Başkanı yetki ve sorumluluklarını aşan her işi duyarsızca ranta çevirdiği için kendini meclisten üstün görmekten de hiç çekinmemiş. Her partiden üye bulunan bir mecliste alınması gereken 5 Milyon TL’lik para aktarımı kararı, mecliste hiç görüşülmeden kendisinin insiyatifi ile bir ilçemize aktarılmıştır. Konu gündeme getirilince de  genel sekreter açıklama yapmaktan kaçınıp ‘İl Başkanımızın bilgisi var’ demekle yetinmiştir. Ülkenin her yerinde millet iradesi hiçe sayıldığı gibi İl Genel Meclisi’nde de millet iradesi ile seçilen üyeler hiçe sayılmıştır.”

Mısırlıoğlu,  Genel Sekreter Murat Toy’un lakayt tavırlar sergilemesinden duyduğu rahatsızlığı ise şöyle dile getirdi: “Genel Sekreter Murat Toy, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçınmış, karşısındakini küçümser tavırlarla ‘ben yaptım oldu’ şeklinde cevaplar vermiştir. Kendisine ilkokulda sınıf başkanı olmadığını hatırlatmak isterim ki günümüzde ilkokul çocukları bile demokrasinin tanımı gayet iyi bilmektedir. Bencil ve lakayt tavırlarla meclis toplantısı yürütülmez. Açıklayamayacağınız işler yapıp AKP İl Başkanı’nın arkasına sığınmak da sizlere yakışmıyor.”

Mısırlıoğlu, İGM Başkanı Burhanettin Çoban’ın da konuyla ilgili ‘daha sonra’ bilgilendirileceğinin söylenmesine ayrıca tepki gösterdi. “Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’ın bilgisi olmadan 5 Milyon TL gibi bir paranın bir ilçeye aktarılması nasıl mümkün olabiliyor?” diye soran Mısırlıoğlu, şöyle konuştu: “Genel Sekreter İl Başkanı ile el ele verip bir para aktarımı yapıyor, mecliste görüşülmesini geçtik, meclis başkanına dahi bilgi verilmiyor. Kimin parasını kimden kaçırıyorlar ? Meclis Genel Sekreteri toplantı sırasında ne cüretle ‘ben Burhanettin Çoban’ı daha sonra bilgilendiririm’ diyebiliyor? Sizin yönetim anlayışınız hiçbir şekilde demokrasi ile uyuşmuyor. Vatandaş artık sizlerden şeffaflık istiyor. Sizden bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz.”

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