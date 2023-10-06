AFYONKARAHİSAR İLİ İHSANİYE İLÇESİ YAYLABAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi:

İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK PAKET İZOLASYONLU CET PPR BORU VE PPR FİTTİNGS MALZEMELERİ MUHAMMEN BEDELLERİ.

Sıra
No		Dos
No		Malzeme CinsiBirimMiktarıBulunduğu
Yer		Fiili DurumuMarkasıMarka İlave CinsiMuammen Bedel(TL)Geçici
Temı(TL)% 6
11Q250 BORUMetre200Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı11.903.094,54-TL715.000,00-TL
21Q200 BORUMetre1000Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
31Q160 BORUMetre2100Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
41Q125 BORUMetre400Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
51Q110 BORUMetre400Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
61Q90 BORUMetre1000Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
71Q75 BORUMetre1500Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
81Q63 BORUMetre1500Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
91Q50 BORUMetre1000Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
101Q40 BORUMetre2000Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
111Q32 BORUMetre3895Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
121Q250 TEEAdet2Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
131Q200 TEEAdet4Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
141Q110 TEEAdet3Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
151Q90 TEEAdet80Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
161Q75 TEEAdet25Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
171Q63 TEEAdet10Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
181Q50 TEEAdet30Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
191Q40 TEEAdet60Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
201Q250 90 DİRSEKAdet5Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
211Q200 90 DİRSEKAdet5Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
221Q110 90 DİRSEKAdet4Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
231Q90 90 DİRSEKAdet10Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
241Q75 90 DİRSEKAdet20Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
251Q63 90 DİRSEKAdet40Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
261Q50 90 DİRSEKAdet30Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
271Q40 90 DİRSEKAdet100Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
281Q250 45 DİRSEKAdet4Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
291Q200 45 DİRSEKAdet2Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
301Q110 45 DİRSEKAdet2Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
311Q75 45 DİRSEKAdet15Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
321Q63 45 DİRSEKAdet40Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
331Q50 45 DİRSEKAdet25Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış Yalıtımlı
341Q40 45 DİRSEKAdet25Yaylabağı Bld.HazırAquathermDış yalıtımlı


1.İHALE TARİHİ : 18/10/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 14:30 ”da

2.İHALE YERİ : YAYLABAĞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Yukarıda nitelikleri tahmini bedeli ve geçici/kesin teminat tutarı belirtilen Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Yaylabağı Belediye Başkanlığına ait Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesi gereğince Açık teklif usulü (Açık artırma) ile Yaylabağı belediyesi hizmet binasında Belediye Encümenimiz huzurunda satışı yapılacaktır

3-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içinde Yaylabağı Belediye başkanlığında bedelsiz olarak görüşülebilir. Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemeleri görmek isteyenler Yaylabağı Belediyemizde bu malzemeleri stokladığı yerde görebileceklerdir.

4-İhaleye iştirak edeceklerin nüfus hüviyet cüzdanı suretini (T.C. kimlik no ile birlikte) Yaylabağı kasabası dışından katılacaklar için Kanuni ikametgah belgesini, ihale geçici teminat bedeli makbuzlarını, ihaleye katılma dilekçesini;
Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret sanayi odasından veyahut benzeri meslekteki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş belge imza sirkülerini veya vekaletname vermeleri;
Kamu tüzel kişilerin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Yaylabağı Belediyesi Muhasebe servisine vermeleri zorunludur.

5-İstekliler Almak istedikleri Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin Geçici/Kesin teminatını Belediyemiz tahsilat servisine ihale tarihi ve saati olan 18.10.2023 günü saat:14:25 a kadar yatırabilecekleri gibi Belediyemize ait 189 ORG.SAN.BÖL/AFYONKARAHİSAR ŞB. nezdindeki TR39 0001 2009 1890 0007 0000 17 IBAN hesabımıza da yatırıp Dekontunu Komisyona İbraz edebilirler. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçerli değildir.

6- Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin ihalesi üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler Araç satışı ihale Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra hafta tatili dahil 30 gün içinde Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin ihale satış bedeli (+) % 20 KDV=Toplam Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satış bedelini Belediyemizin tahsilat servisine veya Belediyemize ait;189 ORG.SAN.BÖL/AFYONKARAHİSAR ŞB. nezdindeki TR39 0001 2009 1890 0007 0000 17 IBAN nolu hesap numarasına yatıracak olup yatırdıklarına dair 3 adet dekontu Yaylabağı Belediyesi Muhasebe Servisine ibraz edeceklerdir. Bu Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satış bedeli gününde ödenmediği takdirde kesin teminat Belediye bütçesine gelir kaydedilecektir ayrıca satış bedelini Satış dan doğan Sözleşme Damga vergisini ve İhale karar pulunu İhsaniye Vergi dairesine yatıracaklardır vergilerini ödemeyenler hiçbir hak talep edemeyecek ve söz konusu Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin tasarruf hakkı Belediyeye ait olacaktır.

7- Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satışı ile ilgili olarak KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.

8- İhale satış komisyonu ihale günü itibari ile Belediye Encümen üyelerinden müteşekkildir. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleye yapmama kararına itiraz edilemez.

Niyazi AKGEDİK
Belediye Başkanı.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01903791