AFYONKARAHİSAR İLİ İHSANİYE İLÇESİ YAYLABAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK PAKET İZOLASYONLU CET PPR BORU VE PPR FİTTİNGS MALZEMELERİ MUHAMMEN BEDELLERİ.

Sıra

No Dos

No Malzeme Cinsi Birim Miktarı Bulunduğu

Yer Fiili Durumu Markası Marka İlave Cinsi Muammen Bedel(TL) Geçici

Temı(TL)% 6 1 1 Q250 BORU Metre 200 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 11.903.094,54-TL 715.000,00-TL 2 1 Q200 BORU Metre 1000 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 3 1 Q160 BORU Metre 2100 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 4 1 Q125 BORU Metre 400 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 5 1 Q110 BORU Metre 400 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 6 1 Q90 BORU Metre 1000 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 7 1 Q75 BORU Metre 1500 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 8 1 Q63 BORU Metre 1500 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 9 1 Q50 BORU Metre 1000 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 10 1 Q40 BORU Metre 2000 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 11 1 Q32 BORU Metre 3895 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 12 1 Q250 TEE Adet 2 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 13 1 Q200 TEE Adet 4 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 14 1 Q110 TEE Adet 3 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 15 1 Q90 TEE Adet 80 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 16 1 Q75 TEE Adet 25 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 17 1 Q63 TEE Adet 10 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 18 1 Q50 TEE Adet 30 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 19 1 Q40 TEE Adet 60 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 20 1 Q250 90 DİRSEK Adet 5 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 21 1 Q200 90 DİRSEK Adet 5 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 22 1 Q110 90 DİRSEK Adet 4 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 23 1 Q90 90 DİRSEK Adet 10 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 24 1 Q75 90 DİRSEK Adet 20 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 25 1 Q63 90 DİRSEK Adet 40 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 26 1 Q50 90 DİRSEK Adet 30 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 27 1 Q40 90 DİRSEK Adet 100 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 28 1 Q250 45 DİRSEK Adet 4 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 29 1 Q200 45 DİRSEK Adet 2 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 30 1 Q110 45 DİRSEK Adet 2 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 31 1 Q75 45 DİRSEK Adet 15 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 32 1 Q63 45 DİRSEK Adet 40 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 33 1 Q50 45 DİRSEK Adet 25 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış Yalıtımlı 34 1 Q40 45 DİRSEK Adet 25 Yaylabağı Bld. Hazır Aquatherm Dış yalıtımlı



1.İHALE TARİHİ : 18/10/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 14:30 ”da



2.İHALE YERİ : YAYLABAĞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI



Yukarıda nitelikleri tahmini bedeli ve geçici/kesin teminat tutarı belirtilen Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Yaylabağı Belediye Başkanlığına ait Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesi gereğince Açık teklif usulü (Açık artırma) ile Yaylabağı belediyesi hizmet binasında Belediye Encümenimiz huzurunda satışı yapılacaktır



3-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içinde Yaylabağı Belediye başkanlığında bedelsiz olarak görüşülebilir. Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemeleri görmek isteyenler Yaylabağı Belediyemizde bu malzemeleri stokladığı yerde görebileceklerdir.



4-İhaleye iştirak edeceklerin nüfus hüviyet cüzdanı suretini (T.C. kimlik no ile birlikte) Yaylabağı kasabası dışından katılacaklar için Kanuni ikametgah belgesini, ihale geçici teminat bedeli makbuzlarını, ihaleye katılma dilekçesini;

Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret sanayi odasından veyahut benzeri meslekteki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş belge imza sirkülerini veya vekaletname vermeleri;

Kamu tüzel kişilerin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Yaylabağı Belediyesi Muhasebe servisine vermeleri zorunludur.



5-İstekliler Almak istedikleri Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin Geçici/Kesin teminatını Belediyemiz tahsilat servisine ihale tarihi ve saati olan 18.10.2023 günü saat:14:25 a kadar yatırabilecekleri gibi Belediyemize ait 189 ORG.SAN.BÖL/AFYONKARAHİSAR ŞB. nezdindeki TR39 0001 2009 1890 0007 0000 17 IBAN hesabımıza da yatırıp Dekontunu Komisyona İbraz edebilirler. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçerli değildir.



6- Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin ihalesi üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler Araç satışı ihale Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra hafta tatili dahil 30 gün içinde Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin ihale satış bedeli (+) % 20 KDV=Toplam Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satış bedelini Belediyemizin tahsilat servisine veya Belediyemize ait;189 ORG.SAN.BÖL/AFYONKARAHİSAR ŞB. nezdindeki TR39 0001 2009 1890 0007 0000 17 IBAN nolu hesap numarasına yatıracak olup yatırdıklarına dair 3 adet dekontu Yaylabağı Belediyesi Muhasebe Servisine ibraz edeceklerdir. Bu Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satış bedeli gününde ödenmediği takdirde kesin teminat Belediye bütçesine gelir kaydedilecektir ayrıca satış bedelini Satış dan doğan Sözleşme Damga vergisini ve İhale karar pulunu İhsaniye Vergi dairesine yatıracaklardır vergilerini ödemeyenler hiçbir hak talep edemeyecek ve söz konusu Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin tasarruf hakkı Belediyeye ait olacaktır.



7- Paket İzolasyonlu Cet PPR Boru ve PPR Fittings Malzemelerin satışı ile ilgili olarak KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.



8- İhale satış komisyonu ihale günü itibari ile Belediye Encümen üyelerinden müteşekkildir. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleye yapmama kararına itiraz edilemez.



Niyazi AKGEDİK

Belediye Başkanı.