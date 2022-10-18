Afyonkarahisar İSJET işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Afyonkarahisar İSJET, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

İscehisar’da ikamet etmek

18 yaşını doldurmuş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu

İkametgah