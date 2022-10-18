Afyonkarahisar İSJET işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Afyonkarahisar İSJET, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
İscehisar’da ikamet etmek
18 yaşını doldurmuş olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
İkametgah
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