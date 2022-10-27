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Afyonkarahisar İSJET şoför alacak

Afyonkarahisar İSJET şoför alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:32
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Afyonkarahisar İSJET şoför alacak

Afyonkarahisar İSJET şoför alacak
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Afyonkarahisar İSJET bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, yolcu taşıma şoförü alınacak.

Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Askerlik hizmetini yapmış olmak.

GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik fotokopisi,

Nüfus kayıt örneği,

İkametgah belgesi,

Sağlık raporu.

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