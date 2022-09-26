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Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi işçi alacak

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 7 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:10
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Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 7 personel alacak.

Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefona yapacaklardır.

Adaylar için kura çekimi 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

En az ortaokul mezunu olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde ikamet etmek

 

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