Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 7 personel alacak.

Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefona yapacaklardır.

Adaylar için kura çekimi 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

En az ortaokul mezunu olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde ikamet etmek