Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 7 personel alacak.
Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefona yapacaklardır.
Adaylar için kura çekimi 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Askerlikle ilişiği olmamak
En az ortaokul mezunu olmak
18 – 45 yaş arasında olmak
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde ikamet etmek
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