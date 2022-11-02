Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak

Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacakİŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarih 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Sinanpaşa’da ikamet etmek
En az ilköğretim mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
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