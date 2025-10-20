PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir, üçüncü kez görevden alındı.

Daha önce iki kez idare mahkemesi kararıyla görevine dönen deneyimli bürokrat, bu kez Ankara Genel Müdürlüğü bünyesinde müşavirlik kadrosuna atandı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ NEREDE?

Kamu vicdanında derin bir yara açan bu süreçte, “mahkeme kararlarını tanımamak, idari bir kin ve intikam duygusunun tezahürü mü?” sorusu gündeme geldi.

Afyonkarahisar’da yıllardır kurumuna emeğiyle, disipliniyle ve tecrübesiyle katkı sunan Örsdemir’in, üçüncü kez aynı muameleye maruz kalması, liyakat ve adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdiTecrübesiz İsim Başmüdürlük Makamına Atandı

Örsdemir’in görevden alınmasının ardından, yerine , yönetim deneyimi ve idari birikimi olmayan bir kişinin atanması dikkat çekti.

Bu atama, yalnızca Örsdemir’e yapılan haksızlık olarak değil; Afyonkarahisar PTT’nin kurumsal hafızasına vurulan bir darbe olarak da değerlendiriliyor.

Kamuoyunda, “yıllarını bu kuruma vermiş bir başmüdür kenara itilip, göreve deneyimsiz bir isim getirilirse, bu kurum nasıl ayakta kalacak?” tepkileri yükseldi.

"Kurum İçi Hesaplaşma mı?”

Kulislerde, bu kararın sadece bir görev değişikliği değil, kurum içi hesaplaşma ve kişisel husumetlerin sonucu olduğu konuşuluyor.

Afyonkarahisar kamuoyu, “Aynı kişiye üç kez uygulanan bu haksızlık, devlet ciddiyetine yakışmaz!” diyerek tepkisini dile getirdi.

YILLARIN EMEKÇİSİ ÖRSDEMİR YİNE HEDEFTE

Uzun yıllardır PTT teşkilatına emeğiyle, çalışkanlığıyla ve kurumsal katkılarıyla tanınan Mehmet Örsdemir’in, idare mahkemesi kararlarıyla iki kez görevine iade edilmesine rağmen üçüncü kez görevden alınması, “yargı kararlarını tanımayan bir yönetim anlayışı” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Afyonkarahisar’da konuşulan tek soru ise şu:

“Mahkeme kararıyla dönen bir bürokrat, neden üçüncü kez görevden alınır?”

“Ve yerine neden tecrübesiz bir isim getirilir?”