8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ön muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:55
Takip Et
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ön muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adayların gerekli belgeler ile şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Müracaat sonunda uygun görülen adaylar aranarak mülakata çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

En az önlisans mezunu olmak

Önmuhasebe alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2 adet vesikalık fotoğraf

Mezuniyet belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
1
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
3
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
4
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
5
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
6
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
7
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?
﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?
﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?
﻿Dengeli beslenme bu kadar önemli. Okul başarısına yatırım
﻿Dengeli beslenme bu kadar önemli. Okul başarısına yatırım
﻿Dengeli beslenme bu kadar önemli. Okul başarısına yatırım
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.