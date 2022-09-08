﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ön muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adayların gerekli belgeler ile şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.
Müracaat sonunda uygun görülen adaylar aranarak mülakata çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
En az önlisans mezunu olmak
Önmuhasebe alanında en az 5 yıl çalışmış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
2 adet vesikalık fotoğraf
Mezuniyet belgesi
Askerlik durum belgesi
Adli sicil kaydı
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