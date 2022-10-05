Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine 3 personel alınacak.
İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ön muhasebeci ve pasta yapım elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Unlu mamulleri alanında deneyimli olmak.
GEREKLİ BELGELER
Mezuniyet belgesi
Askerlik durum belgesi
Fotoğraf,
Adli sicil kaydı.
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