Afyonkarahisar Sanper işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Afyonkarahisar Sanper, 1 engelli işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az yüzde 40 ve üzeri engelli olmak

Sandıklı’da ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Engelli raporu

Diploma fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

Engelli olduğunu belirlen sağlık raporu