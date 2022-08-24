Afyonkarahisar Sanper işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Afyonkarahisar Sanper, 1 engelli işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az yüzde 40 ve üzeri engelli olmak
Sandıklı’da ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 – 45 yaş arasında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Engelli raporu
Diploma fotokopisi
Kimlik fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
Engelli olduğunu belirlen sağlık raporu
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