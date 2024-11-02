Afyonkarahisar’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır, bir otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine çarptı.

İlk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.