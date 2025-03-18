Afyonkarahisar'da 18 Mart etkinlikleri

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da 18 Mart etkinlikleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler gerçekleştirildi.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, protokol üyeleri ve vatandaşla bir araya geldi. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

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Tören daha sonra ilçede bulunan çok amaçlı toplantı salonunda, Şehit Yılmaz Tankül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program ile devam etti.

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Etkinlikte şehitler ile ilgili video gösterimi yapılıp ardından "Fıtrat Değişir Sanma" adlı tiyatro gösterisi yapıldı. Çeşitli okullardan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

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