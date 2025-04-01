Afyonkarahisar'da 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyü yakınlarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 47 yaşındaki M.Ç.’nin kullandığı 34 ABS 896 plakalı otomobil U dönüşü yaparken, 20 yaşındaki Aydoğan Çal’ın yönetimindeki 03 AHU 152 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralı olarak İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğan Çal, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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