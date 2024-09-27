Afyonkarahisar’da 3 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da 3 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında hakaret ve mala zarar verme suçlarından 3 suç kaydı ile 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında hakaret ve mala zarar verme suçlarından 3 suç kaydı ile 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkında hakaret, mala zarar verme, ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 3 suç kaydı ile 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. isimli şahıs Salar beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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