Afyonkarahisar’da 5 Eylül patlamasında şehit olan 25 Mehmetçik unutulmadı

Afyonkarahisar’da, 5 Eylül 2012 tarihinde Mühimmat Depo Komutanlığı’nda meydana gelen ve milletimizi derin acıya boğan patlamada şehit düşen 25 kahraman Mehmetçik, düzenlenen törenle bir kez daha yad edildi.

PROTOKOL VE ŞEHİT AİLELERİ KATILDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen anma programına Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, il protokolü, askeri erkân ve şehit aileleri katıldı. Törende şehitlerin aileleri, duygusal anlar yaşadı.

DUALAR EDİLDİ, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Törende Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitler için edilen dualarla devam etti. Şehitlerimizin aziz hatıraları için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Katılımcılar, vatan uğruna toprağa düşen kahraman evlatlarımızın hatırası önünde saygıyla eğildi.

“UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Törende yapılan konuşmalarda, 25 şehidimizin Türk milletinin gönlünde daima yaşayacağı vurgulandı. Hakan Şeref Olgun ve Ali Özkaya başta olmak üzere protokol üyeleri, şehit ailelerinin acısını paylaştı, sabır ve metanet dileklerini iletti.

Programda şu mesaj öne çıktı:

"Aziz şehitlerimizi dualarla andık, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğildik. Aradan yıllar geçse de, yaşanan acı hâlâ yüreğimizde taze. Kahraman şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.”

Acı Hâlâ Yüreklerde

Aradan 13 yıl geçmesine rağmen, 5 Eylül 2012’de yaşanan facianın acısı hâlâ tazeliğini koruyor. Afyonkarahisar halkı, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerini rahmet, minnet ve dualarla andı.