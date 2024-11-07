Afyonkarahisar’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine ticari bir araç durduruldu. Araçta bulunan 7 kişinin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler 4'nün kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmadığı tespit edildi. Ekipler ardından araç sürücüsü şüpheli M.J.E isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alırken diğer şahısları da İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim etmek üzere emniyete götürdü.

Göçmen kaçakçısı zodyak botta yakalandı

Öte yandan, yurda kaçak yollardan giren 4 şahsa ayrıca 13 bin 646 TL idari para cezası kesildi.