Afyonkarahisar’da asayiş denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da asayiş denetimi

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde asayiş ve huzur güvenliği denetimleri arttırıldı. Aranma kaydı olan 17 kişi yakalanırken, ayrıca kurallara uymayan 13 araç sürücüsüne de 50 bin 41 TL ceza işlemi uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan denetimler ile ilgili yazılı açıklamada, "Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 14 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 17 şahıs olmak üzere toplam 31 şahıs yakalanmıştır. Belirtilen tarihler arasında yapılan 55 şok uygulama esnasında 1.341 şahıs, 532 araç sorgusu yapılmış, 1 araç yakalanmış, 13 araca 50 bin 41 TL ceza işlemi uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 1 tabanca, 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 48 bıçak ve 16 fişek, 5,1 gr uyuşturucu madde, 2 parça uyuşturucu madde ve 82 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’da asayiş denetimi

Afyonkarahisar’da asayiş denetimi

Afyonkarahisar’da asayiş denetimi

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