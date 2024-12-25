Afyonkarahisar'da bazı yollar kar nedeniyle kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da bazı yollar kar nedeniyle kapandı

Afyonkarahisar'da kar yağışının etkili olmasıyla Dinar-Çay yolu ve bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımlar ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Dinar ve Şuhut ilçelerinde etkisini artırdı. Dinar- Çay yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından bölgede kar temizleme çalışmaları yapıldı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Jandarma ekipleri özellikle TIR ve kamyonların bu bölgeyi kullanmaması konusunda uyardı. Diğer yandan İl Özel İdare ekipleri, Bağcılar, Haydarlı, Göçerli ve Doğanlı köylerinde yolların açılması için çalışma başlattı.

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VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle sürücüler uyarıldı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 03- 50 no'lu Dinar- Karaadilli il yolunda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yol geçici olarak TIR, çekici ve kamyonlara kapatılmıştır. Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu süreçte TIR, çekici ve kamyonlar, Dinar- Sandıklı- Afyon güzergahına yönlendirilmektedir. Sürücülerimizin bu alternatif güzergahı kullanmaları, trafik kurallarına ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur" denildi.

Afyonkarahisar'da bazı yollar kar nedeniyle kapandı

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