Afyonkarahisar'da belediye meclisi karıştı: Parmak sallayamazsın elini kırarım

Afyonkarahisar Belediyesi’nin CHP'li Başkanı Burcu Köksal'ın katıldığı meclis toplantısında AKP'li Meclis Üyesi Mahmut Ekici ile CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Karanfil arasında tansiyon yükseldi.

"ELİNİ KIRARIM SENİN"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Ekici’nin Köksal’a parmak sallaması üzerine Karanfil, "Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım senin" ifadesini kullandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, Ekici’yi salondan çıkarttırdı.

TARTIŞMANIN ÇIKIŞ NEDENİ

CHP’li Karanfil, toplantı sırasında söz aldı ve geçmiş dönemin AKP’li yönetimini yapılan ihaleler nedeniyle sert ifadeler kullanarak eleştirdi.

Mahmut Ekici

Karanfil, "Biz Afyon halkının gözünden bakıyoruz. Siz böyle bakmadığınız için muhalefet oldunuz. Sizler daha önce ihalelerle bütün işleri yandaşlara peşkeş çektiniz" ifadelerini kullanırken AKP'li meclis üyeleri Karanfil’e tepki gösterdi.

FETÖ BAĞLANTISI İDDİASINI DİLE GETİRDİ

Gerilimin yükselmesiyle Burcu Köksal da Mahmut Ekici’ye sert çıktı. Başkan Köksal, geçmişe yönelik bir FETÖ bağlantısı iddiasını dile getirerek "Senden her şey beklenir. Dövecek misin? İftiracılara yer yok. Yamanlar Koleji’nde FETÖ’ye bağlılık yemini ettin mi etmedin mi? Ben demiyorum, Anadolu Ajansı söylüyor. Orada ‘FETÖ’ye bağlılık yemini ediliyor’ diyor. Allah FETÖ’cülerden korusun bu ülkeyi" sözlerini kullandı.