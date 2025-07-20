Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga!

Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga!

Afyonkarahisar'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kan döküldü.

Afyonkarahisar'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi emniyete götürüldü.

Olay Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, R.A. (41) ile H.G. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A, kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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