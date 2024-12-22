Afyonkarahisar’da bir anlık dikkatsizlik pahalıya mal oldu

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da bir anlık dikkatsizlik pahalıya mal oldu

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde bir sürücü seyir halinde bir tır sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Yol kenarında refüje devriler TIR’da tonlarca mısır araziye saçıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Büyük Tuğluk köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ADY 754 plakalı tane mısır yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki refüje giden tır ardından devrildi. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca tane mısır ise araziye saçılarak ziyan oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta madde hasar meydana geldi. Tır, kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu devrildiği yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

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