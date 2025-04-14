Afyonkarahisar’da boşanma tartışması kanlı bitti: Eşini öldürüp kendini vurdu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Afyonkarahisar’da Ersin K. (36), boşanmak isteyen eşi Şerife K.’yi (34) tabancayla öldürdü ve ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi’nde, çiftin yaşadığı apartmanın önünde meydana geldi. Ersin K. ile Şerife K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA KENDİSİNİ VURDU

Ersin K., üzerindeki tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şerife K., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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AĞIR YARALI

Ağır yaralı Ersin K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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