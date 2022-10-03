Bu patatesin lezzeti mağaradan

İHA'nın haberine göre, Sandıklı ilçesinde hasat edilen patates Akin köyü Çepişoğlu mevkiindeki dağların altında bulunan ve soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara getiriyor.

Ekim ayı başında getirilen yaklaşık 20 bin ton patates, bölgede bulunan her biri 2 ile 3 bin ton kapasiteli 10 mağarada mayıs ayı sonuna kadar depolanıyor. İç sıcaklığı yıl boyunca 4 ila 8 derece olan mağaralarda muhafaza edilen patatesler, yıl içeresinde talebe göre İstanbul, Ankara ve Antalya gibi kentlere gönderiliyor.

25 yılı aşkındır kullanılan mağaralar istihdama da büyük katkı sağlıyor. Depo olarak kullanılan mağaralarda patateslerin ayıklanması, çuvallanması, depolanması ve nakliyesinde 100’e yakın kişi çalışıyor.

Lezzetinden dolayı mağaralarda depolanan patates, Türkiye’nin birçok yerinden yoğun talep görüyor.

Akin Köy sakinlerinden İbrahim Arslan, “Depolarımızı kazarken oda oda kazıyoruz. 6 metre yükseklik, 6 metre genişlik oluyor. Odalarımızı yaparken de 75 ila 100 ton patates alacak şekilde yapıyoruz. Üreticilerimiz ekim ayında ürünlerini getirip bırakıyorlar. Sıcaklık yaz kış değişmiyor, 8 derece. Burada ne klima var, ne başka bir soğutucu. Kendiliğinden nemini ve havalandırmasını yaparak patateslerimizi muhafaza ediyoruz" dedi.

Arslan "Bu şekilde bende ve kooperatife ait depolar var. Bunların toplamı 20 bin ton patates alıyor. Buradan ne zaman istenirse patates alınabiliyor. Ama en son Mayıs ayına kadar kalabiliyor. Kadın işçiler gelen patatesleri gözden geçiriyorlar. Çürük varsa ayrıştırıyorlar. Çuvallanıyor. Çuvallanan patatesler kamyonlar ile İstanbul’ gidiyor. İstanbul’dan Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor" diye konuştu.