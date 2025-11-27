YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleşen dolandırıcılık olayının failleri polisin kararlı takibi ile Bilecik'te yakalandı.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde gerçekleşen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olaya karışan şüpheli şahısların Bilecik'ten geçiş yapacağı bilgisi iletilmesi üzerine Bilecik Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bilecik Emniyeti tarafından çevre yolunda durdurulan yolcu otobüsünde 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde çeşitli dövizler, altın ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirilirken, şahıslar Bilecik Emniyetindeki işlemlerinin ardından Bolvadin Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.