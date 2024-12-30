Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimizde gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımın da yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Aralık 2024 Pazartesi günü 1 gün

süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."