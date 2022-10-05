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Afyonkarahisar'da eski eşini ağır yaralayan adam hakim karşısında

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kadını kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:21
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Afyonkarahisar'da eski eşini ağır yaralayan adam hakim karşısında

Afyonkarahisar'da eski eşini ağır yaralayan adam hakim karşısında
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Dinar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hulusi A, mağdur Canan T. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Hulusi A, olay günü psikiyatri ilaçlar kullandığını ve alkol aldığını öne sürerek yaşananları hatırlamadığını belirtti.

Öldürme kastı olmadığını aktaran Hulusi A, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve beraatini istediğini kaydetti.

Canan T. ise bıçaklı saldırı sonrası ölümden döndüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Hulusi A'nın tutukluluğunun devam etmesine karar vererek bazı evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Canan T, duruşmanın ardından gazetecilere, bıçaklı saldırı sonrası 33 gün hastanede tedavisinin sürdüğünü, 2 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Sağlık sorunlarının devam ettiğine değinen Canan T, "Mahkeme heyetine bütün delilleri sunduk, savunmamızı yaptık. Boşanalı üç yıl olmuş ve bu şekilde gelip beni bıçaklamasının hiçbir anlamı yok. Ağır ameliyat geçirdim, direndim ve bugüne geldim. Ama yaşadığım acıları ben biliyorum." ifadesini kullandı.

Hulusi A, 16 Nisan'da aralarında düğün takısı nedeniyle sorun bulunan boşandığı Canan T'nin (34) Barbaros Mahallesi Cihat Kora Caddesi'ndeki kuaför dükkanına gitmiş, aracına otomobiliyle çarptıktan sonra eski eşini bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hulusi A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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