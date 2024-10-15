Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, M.D. isimli şahsın izini sürdü. Yapılan incelemelerde, M.D.'nin başkasını bir malı teslim etmeye veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, cinsel taciz ve tehdit suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, M.D.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, polis ekiplerinin suçluların yakalanması konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.