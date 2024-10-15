Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan bir şahıs, polisin titiz takibi sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, M.D. isimli şahsın izini sürdü. Yapılan incelemelerde, M.D.'nin başkasını bir malı teslim etmeye veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, cinsel taciz ve tehdit suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, M.D.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, polis ekiplerinin suçluların yakalanması konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Son Haberler
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi