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Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar’da kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Otomobilde bulunan 3’ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 01:45
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Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü
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Afyonkarahisar sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.’nin cansız bedenlerine ulaştı. (İHA)

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