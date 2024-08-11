Afyonkarahisar'da feci kaza! 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da feci kaza! 5 yaralı

Afyonkarahisar'da şarampole giren otomobilde 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! 5 yaralı

Afyonkarahisar'da bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole girmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, V.S. yönetimindeki yabancı plakalı araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.V.E. (70), A.C. (42), A.S. (7) ve E.S. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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