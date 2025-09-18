Afyonkarahisar'da feci kaza! İlaç taşıyan araç bariyerlere çarparak devrildi

Afyonkarahisar'da feci kaza! İlaç taşıyan araç bariyerlere çarparak devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ilaç yüklü kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BKE 007 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

