Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar'da bir sürücü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Çay ilçesi Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A., idaresindeki 09 BP 305 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler N.A., isimli kadının yaşamını yitirdiği tespit ederken, yaralanan sürücü C.A.'yı ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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