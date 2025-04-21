Afyonkarahisar'da FETÖ'nün "Mahrem Askeri" yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, hakkında ağır bir hapis cezası bulunan bir FETÖ hükümlüsünün izine ulaşıldı.

"MAHREM ASKERİ" YAPILANMASINDA YER ALIYORDU

Ekiplerin yaptığı başarılı operasyon sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay F.B., Erenler Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. F.B.'nin, FETÖ'nün sözde "mahrem askeri" yapılanması içerisinde yer aldığı öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan firari hükümlü F.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.