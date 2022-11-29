Afyonkarahisar'da Gastronomi Müzesi açıldı

Akmescit Mahallesi Belediye Çarşı Sokak'taki müzenin açılış kurdelesini, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü kesti.

Yiğitbaşı ve Zeybek daha sonra müzeyi gezerek, bal mumundan yapılmış gastronomi ürünlerini ve eski dönemi anlatan objeleri inceledi.

"Gastronomi şehri olduğumuz için yemek kültürümüz gibi anlatılacak bir değerimiz var"

Müzedeki tarım ve el aletleri bölümünü gezen Vali Yiğitbaşı, gazetecilere, Afyonkarahisar'ın çok zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Geçmişten günümüze gelen çok sayıda değer olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Hem tarihimiz hem kültürümüz, tabii ki bir gastronomi şehri olduğumuz için yemek kültürümüz gibi anlatılacak bir değerimiz var. Bunları bir çırpıda anlatmak kolay değil ama bu müzeyle bunu gerçekleştirebiliriz. Bu müze bizim UNESCO'ya verdiğimiz taahhüdün de bir parçası" dedi.