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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 19:38
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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
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Makinist O.A. idaresindeki 72014 sayılı Eskişehir-Denizli seferini gerçekleştiren yolcu treni, Sandıklı Şehir Stadyumu yakınlarında hemzemin geçitte, buradan geçmeye çalışan 34 yaşındaki Ahmet Karakoç yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.Araç, çarpmanın ardından yaklaşık 160 metre trenin önünde sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Karakoç, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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