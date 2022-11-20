Makinist O.A. idaresindeki 72014 sayılı Eskişehir-Denizli seferini gerçekleştiren yolcu treni, Sandıklı Şehir Stadyumu yakınlarında hemzemin geçitte, buradan geçmeye çalışan 34 yaşındaki Ahmet Karakoç yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.Araç, çarpmanın ardından yaklaşık 160 metre trenin önünde sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Karakoç, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karakoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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