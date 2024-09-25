Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Bolvadin Heybeli Termal Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki 03 AAJ 881 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.U.'nun kullandığı 34 BAY 709 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.B., E.K., S.B., K.A. ve A.D.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son Haberler
Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis talebi
Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis talebi
Kardashian'dan eğlenceli paylaşım
Kardashian'dan eğlenceli paylaşım
Mynmar’da ölü sayısı 419’a yükseldi
Mynmar’da ölü sayısı 419’a yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 25 Eylül 2024
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz
Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz