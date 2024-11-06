Afyonkarahisar’da ilginç bir kurşunlama! Kamyonet şarampolde durdu

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da ilginç bir kurşunlama! Kamyonet şarampolde durdu

Afyonkarahisar’da seyir halinde olan S.A.'ya yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateşle başından vurulan S.A.'nın kullandığı kamyonet girdiği şarampolde durdu.

Afyonkarahisar'da kamyonetiyle seyir halinde olan bir kişi, yol kenarından açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan S.A.'ya (62) yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateşle başından vurulan S.A.'nın kullandığı kamyonet girdiği şarampolde durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan S.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Trump zafer konuşması yapıyor
Trump zafer konuşması yapıyor
Türkiye-İran sınırında yükseliyor! Güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı
Türkiye-İran sınırında yükseliyor! Güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı
'Sarı altın'ın hasadı başladı tarlada kilosu sudan ucuz. Rusya, Romanya ve Arap ülkeleri sıraya girdi
'Sarı altın'ın hasadı başladı tarlada kilosu sudan ucuz. Rusya, Romanya ve Arap ülkeleri sıraya girdi
Çocuğunuz boş bakıyorsa veya gözlerini bir noktaya dikiyorsa hangi hastalığa yakalanmış olabilir
Çocuğunuz boş bakıyorsa veya gözlerini bir noktaya dikiyorsa hangi hastalığa yakalanmış olabilir
Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi
Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi