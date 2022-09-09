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İnsan boyunun 2 katı uzunluğunda kenevir ağacı yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirdiği operasyonda boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:41
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Afyonkarahisar'da insan boyunun 2 katı uzunluğunda kenevir ağacı yakalandı

İnsan boyunun 2 katı uzunluğunda kenevir ağacı yakalandı
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İHA'nın haberine göre, ilçe merkezinde aldığı bir ihbarı değerlendiren Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 

Baskında yapılan aramalarda 22 kök olgunlaşmış halde ve boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint kenevir ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayın ardından H.Ö., Y.Ö., T.E. ve H.H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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