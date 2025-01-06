Afyonkarahisar’da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kaçakçılık operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla yoğun mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlarda çeşitli materyaller ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından 2 farklı noktaya operasyon yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 6 adet tuşlu telefon, 2 adet box cihazı, bin 250 adet soket, 72 adet şarj kablosu, 27 adet hoparlör, 15 adet müzik çalar, 5 adet elektronik tamir cihazı, 1 adet jeneratör, 1 adet sanayi tipi hilti, 29 adet sanayi tipi havalı tabanca, 4 adet matkap, 3 adet BT kulaklık, 2 adet şarjlı set takımı, 2 adet motorlu testere ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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