Afyonkarahisar’da kaçaklar yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kaçaklar yakalandı

Afyonkarahisar'da il merkezinde ve Çay ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 yıl 6 gün hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs Afyonkarahisar'da, hakkında basit yaralama, kasten yaralama, tehdit suçlarından 1 yıl 2 ay 29 gün hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs ise Çay'da yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz ve Bolvadin Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Afyonkarahisar’da kaçaklar yakalandı

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