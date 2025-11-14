Kazanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü; araçlar hurdaya varan hasar aldı, yol ise saatlerce trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, olayın nedenini belirlemek üzere titiz bir inceleme başlattı. Yaralıların durumu ise hastanelerde ciddiyetini koruyor.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Değirmendere mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, S.P. yönetimindeki 03 AED 481 plakalı kamyonet, belirlenemeyen bir sebepten dolayı uhtemelen aşırı hız veya dikkatsizlik D.B.'nin kullandığı 09 AHL 056 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak refüje çarptı.

Otomobilde bulunan D.B., eşi ve iki çocuğu ile kamyonetteki iki işçi toplam 6 yaralıyı oluşturdu.

Yaralılardan otomobil sürücüsü D.B.'nin durumu ağır; baş ve göğüs travması yaşadığı belirtiliyor. Diğer yaralılar ise kırıklar ve kesiklerle mücadele ediyor.

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ambulansları, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.