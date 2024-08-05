Afyonkarahisar’da kaza! 2 yaralı

Afyonkarahisar'da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 41 ABC 334 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta İ.K.'nın kullandığı 03 T 4510 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada K.K. ile Ö.A.K. yaralandı.

Yaralılar, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.