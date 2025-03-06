Afyonkarahisar’da kaza! Çoğu yabancı uyruklu yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kaza! Çoğu yabancı uyruklu yaralılar var

Afyonkarahisar'da bir TIR sürücüsü kavşakta bir otobüs ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Camikebir Mahallesi üzerinde ki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. idaresindeki 42 JH 915 plakalı tır, kavşakta M.Ö. yönetimindeki 34 CFN 660 plakalı midibüse çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu X.O, L.H., L.W. ve J.Y., Dinar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar’da kaza! Çoğu yabancı uyruklu yaralılar var

Afyonkarahisar’da kaza! Çoğu yabancı uyruklu yaralılar var

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