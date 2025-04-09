Afyonkarahisar’da korkulu anlar! 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da korkulu anlar! 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek traktöre arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sülün beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç., yönetimindeki 34 VS 9915 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden T.Ö.'nün kullandığı 38 TD 295 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan H.Z.Ç. (10), S.S.Ç. (17) ve F.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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