Afyonkarahisar’da korkunç kaza. Motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da korkunç kaza. Motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da, otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan iki genç ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple 17 yaşındaki R.B.M.'nin sürdüğü motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 16 yaşındaki A.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslar, yaralı gençleri Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan gençlerin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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