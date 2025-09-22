Afyonkarahisar’da korkutan yangın

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar’ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, mahallede büyük paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.

MAHALLEDE PANİK

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine koşan mahalle sakinleri korku ve panik içerisinde evlerini terk ederken, duman tüm mahalleyi kapladı.

İTFAİYENİN YOĞUN MÜCADELESİ

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Zamanla yarışan ekiplerin mücadelesi sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında binadan atlayan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.