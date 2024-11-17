Afyonkarahisar’da mazgal çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da mazgal çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da yol ortasında mazgal demirini yerinden sökerek çalan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 13 Kasım da kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. TOKİ konutları alanında yaşanan olayda 3 tekerlekli motosikletle geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs çöp konteynırlarından hurda malzemeler toplamaya başladı. Daha sonra şahıs etrafı kolaçan edip ardından motosikletin arkasındaki kaldırımda bulunan mazgal demirini yerinden söküp motosikletin sepetine attı. Şahıs ardından hiçbir şey olmamış gibi araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şahsın A.İ.Ş., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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