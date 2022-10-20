Afyonkarahisar'da Millet İttifakı'nın il ve ilçe başkanları buluştu

Efe Hasan ÖĞÜNÇ - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

İYİ Parti Bolvadin İlçe Başkanı Süleyman Toker, Afyon’un meşhur ‘keşkek’ ini hazırlayarak Millet İttifakı üyelerini davet etti. Organizasyona İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu’nun yanı sıra Millet İttifakı’nın il ve ilçe başkanları katıldı.

Afyon’un yöresel yemeği keşkek, bu kez siyasileri bir araya getirdi. Millet İttifakı ortakları, İYİ Parti Bolvadin İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen keşkek davetinde buluştu. Birlik beraberlik mesajları verilen davete; İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül, Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş, Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş ve Millet İttifakı’nın ilçe başkanları katıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Mısırlıoğlu, keşkeğin Afyonkarahisar’da birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“İYİ Parti Bolvadin İlçe Başkanımız Süleyman Toker, bugün bizleri bir sofra etrafında topladı. Biliyorsunuz keşkek, Afyonkarahisar’ımız için önemli bir yiyecektir. Düğünde, bayramda, mevlütte, tüm özel günlerimizde sofralarımızda yerini alır. Keşkek; birlik beraberliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı temsil eder. Bizler ittifak ortaklarımızla bugün bir araya gelerek ülkemizin yakında kavuşacağı güzel günleri konuştuk. Birlik ve dirlik içinde olduğumuzda ne kadar İYİ olduğumuzu konuştuk. Vesile olan ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum.”