Müstakil evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Yangın; Afyonkarahisar Burmalı Mahallesi Arapmescid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evin bacasından çatısına sıçrayan alevler binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekiplerinin çabası sonucu alevler yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.
(Kaynak: İHA)
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